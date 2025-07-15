Россиян предупредили о штрафе в 500 тысяч рублей за рекламу в домовом чате

Юрист Яковлева: За рекламу услуг и товаров в домовом чате грозит штраф 500 тысяч

Информацию об услуге или товаре в домовом чате можно формально квалифицировать как рекламу, а значит есть и риски получить за нее штраф, рассказала юрист, кандидат экономических наук Алена Яковлева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснила, что по законодательству рекламой признают информацию, которая распространена по любым каналам связи, любым способом для формирования и поддержания интереса, и адресована неопределенному кругу лиц. Поэтому, по ее словам, риски есть, даже если рекламное послание распространяется в чате с двумя пользователями.

Нарушением признается предложение услуги (товара, вещи) без пометки о рекламе Алена Яковлева Юрист

«Например, соседка может рассказывать, что ей понравилось, как кто-то в вашем доме сделал ей маникюр и похвалить специалиста. Это не реклама, так как нет коммерческого интереса. Если же мастер маникюра или его представитель, распространит сведения о платной услуге, это уже реклама. Рекомендация преследует коммерческую цель и должна соответствовать требованиям о маркировке», — объяснила эксперт.

По словам Яковлевой, чтобы законно и грамотно рекламировать товары и услуги в домовых чатах, требуется заключить договор с ОРД, получить уникальный идентификатор (токен) для каждого креатива, разместить пометку «Реклама» в своем объявлении. Иначе участники чата могут обратиться в Федеральную антимонопольную службу, что повлечет за собой штрафы: от 2 000 до 2 500 — для физлиц, от 4 000 до 20 000 — для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей — для организаций, добавил юрист.

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