Россиянам назвали невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Юрист Южалин: В 2026 году не рекомендуется брать отпуск в январе, феврале и мае

Юрист Александр Южалин рассказал россиянам о самых невыгодных месяцах для отпуска в 2026 году. Об этом пишут «Известия».

Согласно проекту Минтруда, в следующем году россиян ждут продолжительные праздничные периоды.

Как напомнил Южалин, для сотрудников с окладом менее предпочтительны месяцы с малым количеством рабочих дней. Это связано с тем, что стоимость рабочего дня в таком месяце оказывается выше среднедневного заработка, используемого для расчета отпускных.

Наименее выгодным для отпуска традиционно станет январь 2026 года. Также не рекомендуется брать отпуск в феврале и мае. Наиболее подходящими месяцами окажутся июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, посоветовал эксперт.

Для тех, кто хочет продлить праздничные периоды, оптимальным решением будет взять часть отпуска с 12 января или с 4 по 8 мая. Однако юрист предупреждает, что с финансовой точки зрения эти месяцы наименее выгодны, резюмировал Южалин.

Ранее стало известно, что большинство россиян (67 процентов) проводят отпуск в русскоязычной среде. Новое исследование показало, что 35 процентов опрошенных предпочли отдых в родном городе, 16 процентов поехали в путешествие по России и такое же количество выбрали страны СНГ.