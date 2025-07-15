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14:09, 15 июля 2025Путешествия

Российские туристы ворвались на телетрап улетающего самолета и попали на видео

Пьяные россияне попытались пробраться на борт улетающего из Кольцово самолета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пьяные российские туристы опоздали на рейс, попытались пробраться на борт улетающего из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово самолета и попали на видео. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

35-летний мужчина и его 28-летняя спутница опоздали на рейс в Сочи и попытались зайти на борт, ворвавшись в трубу телетрапа. Однако служба безопасности заблокировала входные двери, не пропустив россиян.

Прибыв к гейту терминала «А», транспортные полицейские попытались задержать граждан. Однако девушка, требовавшая возвращения денег за сорвавшийся перелет, отказалась покидать ресепшен и легла на пол. В Линейный отдел полиции аэропорта ее пришлось доставлять на инвалидной коляске. При этом мужчина согласился пойти с полицейскими добровольно.

По сообщению уральской транспортной полиции, эту пару в 2024 году уже привлекали к административной ответственности за аналогичную ситуацию в Домодедово. Тогда граждане также опоздали на рейс из Москвы в Сочи и нарвались на статью о мелком хулиганстве. На этот раз за дебош в воздушной гавани уральской столицы мужчину оштрафовали на три тысячи рублей, а женщину — на пять тысяч.

Ранее россияне назвали обстановку в Кольцово «полным трешем». Российские туристы, собиравшиеся в турецкую Анталью из Екатеринбурга на рейсе AZUR Air, застряли в аэропорту на 10 часов.

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