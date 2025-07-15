Российские туристы ворвались на телетрап улетающего самолета и попали на видео

Пьяные россияне попытались пробраться на борт улетающего из Кольцово самолета

Пьяные российские туристы опоздали на рейс, попытались пробраться на борт улетающего из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово самолета и попали на видео. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

35-летний мужчина и его 28-летняя спутница опоздали на рейс в Сочи и попытались зайти на борт, ворвавшись в трубу телетрапа. Однако служба безопасности заблокировала входные двери, не пропустив россиян.

Прибыв к гейту терминала «А», транспортные полицейские попытались задержать граждан. Однако девушка, требовавшая возвращения денег за сорвавшийся перелет, отказалась покидать ресепшен и легла на пол. В Линейный отдел полиции аэропорта ее пришлось доставлять на инвалидной коляске. При этом мужчина согласился пойти с полицейскими добровольно.

По сообщению уральской транспортной полиции, эту пару в 2024 году уже привлекали к административной ответственности за аналогичную ситуацию в Домодедово. Тогда граждане также опоздали на рейс из Москвы в Сочи и нарвались на статью о мелком хулиганстве. На этот раз за дебош в воздушной гавани уральской столицы мужчину оштрафовали на три тысячи рублей, а женщину — на пять тысяч.

Ранее россияне назвали обстановку в Кольцово «полным трешем». Российские туристы, собиравшиеся в турецкую Анталью из Екатеринбурга на рейсе AZUR Air, застряли в аэропорту на 10 часов.

