Собиравшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту и назвали ситуацию «полным трешем»

Е1.RU: Рейс AZUR Air в Анталью застрял в Екатеринбурге на 10 часов

Российские туристы, собиравшиеся в турецкую Анталью из Екатеринбурга на рейсе AZUR Air, застряли в аэропорту на 10 часов и назвали ситуацию «полным трешем». Об этом пишет Е1.RU.

Уточняется, что борт вылетел в 09:57 по московскому времени. До этого пассажиры находились в духоте и без какой-либо информации о происходящем. «Сказали, что сломался самолет и ждут запчасть из Москвы. Пассажиры просто в шоке. В Кольцово полный треш!» — рассказал один из путешественников.

В авиакомпании сообщили, что на время ожидания вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Ранее сотни туристов застряли в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Екатеринбурга из-за поломки авиалайнера. Выяснилось, что в аэропорту Кольцово находятся около 150 путешественников, столько же — в Египте.