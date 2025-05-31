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13:50, 31 мая 2025Путешествия

Сотни туристов застряли в аэропортах Екатеринбурга и Шарм-эш-Шейха из-за поломки самолета

150 туристов застряло в аэропорту Екатеринбурга из-за поломки самолета
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотни туристов застряли в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Екатеринбурга из-за поломки авиалайнера. Об этом сообщает Mash.

Выяснилось, что в аэропорту Кольцово находятся около 150 путешественников, столько же — в Египте. Причиной задержки рейса стала течь топливного бака самолета компании Almasria Universal Airlines. По словам ожидающих, авиакомпания и туроператор никакой информации не предоставляют.

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Лайнер должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Россию около 18:00, но из-за проблем с баком судно полтора часа кружило над Синайским заливом, чтобы выжечь горючее, и вернулось в аэропорт вылета. Сейчас специалисты его ремонтируют. Полет для туристов из России задерживают с 00:45.

7 мая в российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотников. В московском аэропорту Домодедово задержали 80 и отменили 28 рейсов, во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов.

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