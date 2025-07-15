РИА Новости: ВС РФ атакуют ВСУ на разных участках с девизом «За мальчика Толю»

Российские военные атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на разных участках фронта за погибшего в Курске ребенка. Об этом заявил один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполняющий задачи в Часовом Яре, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России отправляются в атаку с девизом «За мальчика Толю». Собеседник агентства также поклялся, что смерть ребенка будет отомщена.

«Каждый фашист, который причастен к этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даем слово — кровь за кровь — смерть убийцам детей», — добавил военнослужащий.

8 июля ВСУ атаковали пляж в Курске. На следующий день стало известно, что пятилетний ребенок, закрывший собой мать при ударе украинских подразделений, скончался.