Российский полицейский стал жертвой шантажа вооруженного мужчины

В Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам мужчину за шантаж полицейского

В Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам и месяцу колонии строгого режима местного жителя, который, выдавая себя за сотрудника ФСБ, шантажировал полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 163 («Вымогательство») и 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году осужденный, представляясь сотрудником ФСБ России, требовал от полицейского выплату мнимого долга на сумму более миллиона рублей. При этом подсудимый угрожал применить насилие и распространить позорящую потерпевшего информацию. В реальности фигурант в ФСБ не работал.

Во время обыска у него нашли и изъяли незарегистрированное оружие.

Ранее Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил двух жителей к шести годам и семи годам и трем месяцам по делу о похищении человека ради денег.