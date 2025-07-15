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17:29, 15 июля 2025Силовые структуры

Российский полицейский стал жертвой шантажа вооруженного мужчины

В Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам мужчину за шантаж полицейского
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд приговорил к семи годам и месяцу колонии строгого режима местного жителя, который, выдавая себя за сотрудника ФСБ, шантажировал полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 163 («Вымогательство») и 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, в 2022 году осужденный, представляясь сотрудником ФСБ России, требовал от полицейского выплату мнимого долга на сумму более миллиона рублей. При этом подсудимый угрожал применить насилие и распространить позорящую потерпевшего информацию. В реальности фигурант в ФСБ не работал.

Во время обыска у него нашли и изъяли незарегистрированное оружие.

Ранее Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил двух жителей к шести годам и семи годам и трем месяцам по делу о похищении человека ради денег.

 

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