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15:41, 15 июля 2025Силовые структуры

Российский полковник придумал схему по обману иностранцев и наживался на них

В Саратовской области суд арестовал экс-замглавы ГУ МВД по региону Межуева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Саратовской области суд арестовал до 15 октября бывшего заместителя главы Главного управления МВД по региону полковника Николая Межуева, который обманывал иностранцев и наживался на них. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре области.

Он проходит обвиняемым по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сначала мужчина находился под запретом определенных действий, но из-за нарушений и тяжести обвинения меру пресечения ужесточили.

Межуев также был руководителем областного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. По данным «Взгляд-инфо», с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года сотрудники «Паспортно-визового сервиса» похитили у иностранцев 615 тысяч рублей, говоря им, что получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и патентов является платным, а также то, что деньги нужно передать заблаговременно. Следователи считают, что к этой схеме был причастен Межуев.

Правоохранители также выяснили, что иностранцев незаконно направляли в автономную некоммерческую организацию социальных, информационных и правовых услуг «Центр ветеранов органов внутренних дел». Таким образом руководители заработали более 28 миллионов рублей.

Ранее в Москве был задержан бывший глава военно-строительной компании Вадим Выгулярный, отвечавший за объекты Ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области.

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