Задержан отвечавший за объекты российских стратегических ракетных войск экс-глава ВСК

В Москве задержан отвечавший за объекты РВСН экс-глава ВСК Выгулярный

В Москве задержан бывший глава военно-строительной компании (ВСК) Вадим Выгулярный, отвечавший за объекты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Выгулярный возглавил ВСК в 2017 году, однако перед увольнением в 2020 году он получил контракты на три миллиарда рублей для строительства объектов РВСН в поселке Пашино Новосибирской области. Эти контракты предприниматель получил через свою новую компанию «Сибирьпромгрупп». В результате он не выполнил планы, а деньги в размере более двух миллиардов рублей и сделки на строительство передал в новую организацию, где работал его бывший коллега из «Сибирьпромгрупп».

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение главе строительного управления публично-правовой ВСК Матвею Иванову.