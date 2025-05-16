Главу управления Военно-строительной компании обвинили в получении миллионной взятки

Главу управления ВСК Иванову обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей

Следователи предъявили обвинение главе строительного управления публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Матвею Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» госзаказчик заключил контракт с «Тверьоблстройзаказчик» на строительство крытого футбольного манежа в Твери на общую сумму более 900 миллионов рублей. Строительством должна была заниматься субподрядная организация «Авестал» и «МКСМ». В 2022-2023 годах Иванов получил от представителей «Авестал» взятку в размере 20 миллионов рублей.

11 апреля суд в Москве арестовал Иванова.