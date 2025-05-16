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19:16, 16 мая 2025Силовые структуры

Главу управления Военно-строительной компании обвинили в получении миллионной взятки

Главу управления ВСК Иванову обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение главе строительного управления публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Матвею Иванову. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» госзаказчик заключил контракт с «Тверьоблстройзаказчик» на строительство крытого футбольного манежа в Твери на общую сумму более 900 миллионов рублей. Строительством должна была заниматься субподрядная организация «Авестал» и «МКСМ». В 2022-2023 годах Иванов получил от представителей «Авестал» взятку в размере 20 миллионов рублей.

11 апреля суд в Москве арестовал Иванова.

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