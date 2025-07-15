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09:12, 15 июля 2025Моя страна

«Русские Витязи» пролетели в небе над Башкортостаном и восхитили местных жителей

Истребители Су-35С пролетели над Уфой, попали на видео и восхитили россиян
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Сразу несколько истребителей Су-35С пролетели в небе над Башкортостаном, в том числе его столицей — Уфой, и восхитили местных жителей. «Русские Витязи» попали на видео, когда выполняли тренировочный полет перед празднованием столетнего юбилея завода ОДК-УМПО. Ролик публикует Mash Batash.

«Красиво!», «Сразу можно не передовую», «Завораживает», — прокомментировали юзеры, также скинув в комментарии под публикацией свои видео с истребителями.

Как пишет KP.RU, авиашоу пройдет в четверг, 17 июля, в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау» (бывший парк «Ватан»), где зрители смогут наблюдать 40-минутное представление в небе. Праздничная программа начнется в 17:00. Она также включит в себя выступления группы AY YOLA и Александра Маршала.

Ранее самолет Ил-38Н «Новелла» ВМФ России пролетел над авианосцем Carl Vinson ВМС США, его сопроводили американские истребители. Ситуация также попала на видео.

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