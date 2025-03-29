Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:49, 29 марта 2025Наука и техника

Экипаж российского противолодочного самолета снял на видео авианосец США под собой

Опубликованы кадры пролета Ил-38Н «Новелла» ВМФ РФ над авианосцем США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Самолет Ил-38Н «Новелла» ВМФ России пролетел над авианосцем Carl Vinson ВМС США, его сопроводили американские истребители. Кадры эффектного пролета опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ил-38Н «Новелла» пролетел на малой высоте. Пролет снял экипаж российского самолета. На опубликованных кадрах можно заметить, как рядом с российским судном по левое крыло летит на близкой дистанции истребитель пятого поколения F-35C Lightning II в палубной модификации. Под российским самолетом — американский военный корабль.

Ранее кадры этого же пролета сняли американские моряки с борта корабля. Справа от российского самолета летел палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский противолодочный самолет пролетел рядом с авианосцем США и попал на видео

    Нового премьера Канады уличили в плагиате при написании докторской

    Россиян предупредили об угрожающих изъять домашних животных мошенниках

    В ДНР заявили о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожье

    В Москве началась церемония прощания с ведущим программы «Царь горы»

    Ушедшая из России Victoria's Secret задумалась о сохранении бренда в стране

    Полиция нашла укравшего икону из храма преподобного Серафима Саровского россиянина

    Появились новые подробности о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах

    Женщина пережила удар молнии и рассказала о странных последствиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше