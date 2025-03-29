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11:28, 29 марта 2025Наука и техника

Российский противолодочный самолет пролетел рядом с авианосцем США и попал на видео

Появились кадры пролета противолодочного самолета ВМФ РФ рядом с авианосцем США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Самолет Ил-38Н «Новелла» ВМФ России эффектно пролетел над авианосцем Carl Vinson ВМС США в сопровождении американских истребителей. Соответствующие кадры появились в Сети, их публикует «РГ | Русское оружие».

Уточняется, что кадры были сняты американскими моряками с борта военного корабля. На них можно увидеть, как
противолодочный Ил-38Н «Новелла» летит на сверхмалой высоте. При этом слева от него довольно близко летит истребитель пятого поколения F-35C Lightning II (палубная модификация). Справа — палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.

Самолет Ил-38Н «Новелла» создали в СССР в 1970-е годы. Он необходим для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений. Кроме того, этот самолет является носителем тактического ядерного оружия.

Ранее сообщалось об обнаружении сходства между китайским самолетом шестого поколения J-36 и российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. Создатели китайского истребителя расположили сиденья в кабине, как в российском Су-34.

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