Найдено сходство между китайским самолетом шестого поколения и Су-34

МАКС: В новом китайском истребителе J-36 повторили расположение сидений Су-34

Создатели китайского истребителя шестого поколения J-36 расположили сиденья в кабине, как в российском истребителе-бомбардировщике Су-34. Сходство между самолетами нашел официальный Telegram-канал авиасалона МАКС.

Канал обратил внимание на фотографии нового самолета, позволяющие рассмотреть кабину и фюзеляж J-36. Очевидцы запечатлели истребитель в ходе испытательного полета. «В частности, видно, что в ней [в кабине] пилоты располагаются не тандемом, а бок о бок, как в российском Су-34», — говорится в сообщении.

Также китайские конструкторы повторили схему расположения дополнительных антенн радара, которую применили в российском Су-57. Эти детали разместили по бокам носовой части. Кроме того, автор отметил крупные габарриты самолета, что ставит под сомнение его принадлежность к классу истребителей.

В декабре 2024 года появился ролик, демонстрирующий полет нового самолета КНР. Перспективная модель построена по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом.