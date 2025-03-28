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19:24, 28 марта 2025Наука и техника

Найдено сходство между китайским самолетом шестого поколения и Су-34

МАКС: В новом китайском истребителе J-36 повторили расположение сидений Су-34
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Создатели китайского истребителя шестого поколения J-36 расположили сиденья в кабине, как в российском истребителе-бомбардировщике Су-34. Сходство между самолетами нашел официальный Telegram-канал авиасалона МАКС.

Канал обратил внимание на фотографии нового самолета, позволяющие рассмотреть кабину и фюзеляж J-36. Очевидцы запечатлели истребитель в ходе испытательного полета. «В частности, видно, что в ней [в кабине] пилоты располагаются не тандемом, а бок о бок, как в российском Су-34», — говорится в сообщении.

Также китайские конструкторы повторили схему расположения дополнительных антенн радара, которую применили в российском Су-57. Эти детали разместили по бокам носовой части. Кроме того, автор отметил крупные габарриты самолета, что ставит под сомнение его принадлежность к классу истребителей.

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