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13:58, 26 декабря 2024Наука и техника

Первый полет нового китайского истребителя попал на видео

Первый полет китайского истребителя нового поколения попал на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Первый полет нового самолета, который может быть китайским истребителем шестого поколения, попал на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал ImpNavigator.

Появившийся в социальных сетях ролик демонстрирует полет самолета неизвестной модели. Новинку сопровождает китайский истребитель пятого поколения J-20S. В публикации предположили, что неизвестный самолет на ролике — это прототип или демонстратор китайского истребителя следующего поколения.

Самолет на видео построен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Визуально его габариты сравнимы с габаритами серийного J-20S. Можно предположить, что самолет получил два двигателя с плоскими соплами, которые снижают заметность самолета.

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Первый концепт китайского истребителя нового поколения показали на международном авиасалоне Airshow China 2022. Представленная модель также отличалась треугольным крылом.

В июле на авиасалоне Фарнборо в Британии представили концепт истребителя нового поколения, разрабатываемый в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Самолет, который планируют принять на вооружение в 2035 году, — это совместная разработка Британии, Италии и Японии.

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