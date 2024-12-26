Первый полет нового китайского истребителя попал на видео

Первый полет китайского истребителя нового поколения попал на видео

Первый полет нового самолета, который может быть китайским истребителем шестого поколения, попал на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал ImpNavigator.

Появившийся в социальных сетях ролик демонстрирует полет самолета неизвестной модели. Новинку сопровождает китайский истребитель пятого поколения J-20S. В публикации предположили, что неизвестный самолет на ролике — это прототип или демонстратор китайского истребителя следующего поколения.

Самолет на видео построен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Визуально его габариты сравнимы с габаритами серийного J-20S. Можно предположить, что самолет получил два двигателя с плоскими соплами, которые снижают заметность самолета.

Первый концепт китайского истребителя нового поколения показали на международном авиасалоне Airshow China 2022. Представленная модель также отличалась треугольным крылом.

В июле на авиасалоне Фарнборо в Британии представили концепт истребителя нового поколения, разрабатываемый в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Самолет, который планируют принять на вооружение в 2035 году, — это совместная разработка Британии, Италии и Японии.