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20:54, 22 июля 2024Наука и техника

В Британии показали концепт истребителя GCAP

В Британии показали концепт истребителя нового поколения GCAP

Фото: BAE Systems

Концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP), показали на авиасалоне Фарнборо в Британии. Об этом сообщает Breaking Defense.

Самолет получил двухкилевое вертикальное оперение и треугольное крыло. В британской компании BAE Systems подчеркнули, что новая конструкция позволит изменить размах крыла для улучшения аэродинамики.

GCAP — это совместный проект Британии, Италии и Японии. Истребитель планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

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Ранее в июле издание Defense News писало, что европейский истребитель шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы противника.

В мае стало известно, что Швеция задумалась о создании собственного истребителя шестого поколения. Компания Saab и Минобороны страны заключили контракт на проведение соответствующих «концептуальных исследований».

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      Даниил Иринин
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