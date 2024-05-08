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00:31, 8 мая 2024Наука и техника

Швеция задумалась о собственном истребителе шестого поколения

Defense News: Швеция задумалась о собственном истребителе шестого поколения

Фото: Business Wire / AP

Швеция задумалась о создании собственного истребителя шестого поколения. Об этом пишет издание Defense News.

Контракт на проведение соответствующих «концептуальных исследований» заключили компания Saab и Минобороны Швеции. По словам командующего Военно-воздушными силами страны генерала-майора Йонаса Викмана, данное соглашение станет «путешествием для выяснения следующих шагов».

«Концептуальные исследования позволяют нам иметь свободу решать, что нам подходит лучше всего, и свободу инвестировать в возможности, которые имеют для нас смысл», — уточнил он.

По словам Викмана, решение о создании нового боевого самолета вряд ли будет принято до начала следующего десятилетия.

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Издание напоминает, что Швеция располагает линейкой истребителей Gripen собственного производства, а в 2022 году приостановила свое участие в совместной программе Великобритании, Италии и Японии, предполагающей разработку к 2035 году истребителя шестого поколения.

В марте прошлого года издание со ссылкой на аналитика Джастина Бронка сообщило, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, станет шведский Gripen.

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      Иван Потапов
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