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12:23, 15 июля 2025Силовые структуры

Сбросившего с балкона домашних шиншилл жены россиянина осудят

В Москве пройдет суд над мужчиной, который сбросил шиншилл с балкона
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Зеленограде 49-летний местный житель, сбросивший домашних шиншилл жены с балкона, будет осужден. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Он полностью признал свою вину и раскаялся. Его дело с утвержденным прокуратурой Зеленоградского административного округа обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 марта обвиняемый выпил и стал кормить четырех шиншилл, ранее приобретенных его супругой. В результате животные укусили его. Тогда мужчина разозлился и решил от них избавиться. Он достал питомцев из клетки, вышел на балкон квартиры и выбросил их с высоты третьего этажа. Две шиншиллы не выжили, еще две получили увечья.

Ранее в Калининграде замучившую собаку породы хаски женщину наказали исправительными работами.
 

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