Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 15 июля 2025Мир

Трамп раскрыл будущее отношений с Путиным

Трамп заявил, что продолжит общение с Путиным, хотя и разочарован в нем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя и разочарован в нем. Об этом глава Белого дома сказал в интервью BBC.

«Я разочарован в нем, но я не заканчиваю иметь дело с ним. Но я в нем разочарован», — сказал американский лидер, комментируя отношения глав государств.

На вопрос, доверяет ли Трамп президенту России, он ответил: «Я почти никому не доверяю».

Когда у него спросили об окончании боевых действий на Украине, он сказал: «Мы работаем над этим». Глава Белого дома отметил, что четыре раза думал, что сможет добиться сделки с Россией.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношение Запада к России изменится». Бывший премьер высказался о завершении СВО и ее последствиях

    Певица Слава опубликовала видео в купальнике

    В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

    В США обеспокоились необычным спутником российской «Ангары-А5»

    Следствие раскрыло подробности подрыва автомобиля судьи в Бердянске

    В России попросили не ограничивать скидки от маркетплейсов

    В США усомнились в эффективности помощи Трампа Украине

    Медведев отреагировал на «декоративный ультиматум» Трампа Кремлю

    В Сети появилось первое фото нового Гарри Поттера

    Стоматолог дала советы по выбору зубной пасты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости