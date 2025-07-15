Цена одного металла поднялась до максимума с марта

Kept: Биржевая стоимость алюминия в июле достигла $2611 за тонну

В июне 2025 года средняя стоимость тонны алюминия достигла отметки 2516 долларов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kept.

В месячном выражении прирост составил 3 процента. В июле цены продолжили увеличиваться и ближе к середине второго летнего месяца достигли уровня в 2593 доллара за тонну. В четверг, 10 числа, стоимость этого металла на лондонской бирже LME поднималась еще выше и в моменте составила 2611 долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с марта 2025 года.

Июньское удорожание алюминия эксперты объяснили опасениями участников рынка по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за войны Израиля и Ирана ряд инвесторов ожидали перебоев с поставками этого металла, так как страны Персидского залива обеспечивают 9 процентов мирового производства алюминия, а без учета крупнейшего производителя — Китая — их доля составляет 21 процент.

Кроме того, на ситуацию с ценами оказали влияние неудачные попытки президента США Дональда Трампа договориться с рядом стран по поводу взаимных импортных пошлин, отметил независимый промышленный эксперт Максим Худалов. На этом фоне, напомнил он, глава Белого дома ввел заградительные тарифы на ввоз этого металла в США в размере 50 процентов от таможенной стоимости.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, в свою очередь, подчеркивает, что, несмотря на рост котировок примерно на 10 процентов с начала апреля, глобальная стоимость алюминия остается ниже уровня февраля 2025 года. Это во многом объясняется избыточностью мирового рынка. Так, в январе-марте производство алюминия превысило потребление почти на 540 тысяч тонн. На этом фоне ожидать резких скачков глобальных цен на этот металл в краткосрочной перспективе не приходится, резюмировал он.

Высокие цены на алюминий могли бы быть выгодны России, которая является одним из крупнейших производителей алюминия. Однако потеря западного рынка и попытки переориентировать поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион (прежде всего, в Китай) пока не приносят особой пользы, утверждает бенефициар «ДКС Империя» Алексей Харитоненко. По его словам, такие компании как «Норильский никель» и «Русал» теряют ликвидность из-за того, что вынуждены продавать продукцию намного ниже спотовых цен. Из-за высокой зависимости от китайского рынка сбыта они также уязвимы перед протекционистскими мерами властей КНР.