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10:45, 15 июля 2025Путешествия

Турист отправился в первый отпуск на остров вечеринок Европы и не выжил из-за таблетки

Daily Mail: Британский турист употребил наркотик на Ибице и не выжил
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stock Photograph 3645 / Shutterstock / Fotodom

Британский турист не выжил из-за таблетки во время отдыха на Ибице, Испания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

18-летний Райан Лонг отправился в свой первый отпуск с друзьями на остров вечеринок Европы 2 июля. Уже через несколько часов компания пошла в ночной клуб, где Лонг употребил наркотик экстази.

По словам приятелей британца, он начал странно себя вести, и они решили вернуться домой. Там Лонг упал на пол без сознания с пеной у рта, после чего его экстренно госпитализировали на вертолете. Британец впал в кому, и врачи пять дней пытались его спасти. Тем не менее молодой человек не выжил.

Ранее другому туристу из Италии тоже стало плохо из-за наркотиков, которые он употребил в клубе на Ибице. Реанимировать его не удалось.

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