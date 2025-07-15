Турист отправился в первый отпуск на остров вечеринок Европы и не выжил из-за таблетки

Daily Mail: Британский турист употребил наркотик на Ибице и не выжил

Британский турист не выжил из-за таблетки во время отдыха на Ибице, Испания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

18-летний Райан Лонг отправился в свой первый отпуск с друзьями на остров вечеринок Европы 2 июля. Уже через несколько часов компания пошла в ночной клуб, где Лонг употребил наркотик экстази.

По словам приятелей британца, он начал странно себя вести, и они решили вернуться домой. Там Лонг упал на пол без сознания с пеной у рта, после чего его экстренно госпитализировали на вертолете. Британец впал в кому, и врачи пять дней пытались его спасти. Тем не менее молодой человек не выжил.

Ранее другому туристу из Италии тоже стало плохо из-за наркотиков, которые он употребил в клубе на Ибице. Реанимировать его не удалось.