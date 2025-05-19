Турист употребил наркотики в ночном клубе Европы и не выжил

Cronica Balear: Итальянец не выжил после танцев в клубе на Ибице

Турист употребил наркотики во время танцев на популярном курорте Европы и не выжил. Об этом сообщает Cronica Balear со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

По данным источника, 20-летний итальянец почувствовал себя плохо в ночном клубе Сант-Антонио, Ибица. Сотрудники заведения оказывали ему помощь до приезда скорой, однако реанимировать молодого человека не удалось.

Гражданская гвардия Испании полагает, что кончина наступила из-за употребления туристом запрещенных веществ. На данный момент сотрудники спецслужб ждут результатов вскрытия, чтобы подтвердить догадку.

Ранее туристы толпой помочились у забора на улице острова Майорка в Испании. Произошедшее запечатлел на фото местный житель.