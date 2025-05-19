Россиян предупредили о сложностях с получением шенгена

TourDom: Сроки рассмотрения документов на шенгенские визы увеличатся

Перед периодом летних отпусков сроки рассмотрения документов на шенгенские визы увеличатся. О сложностях с получением проездных документов россиян предупредили специалисты визовых агентств, их данные приводит портал TourDom.

В источнике говорится, что Испания, которая считается одной из самых лояльных к россиянам стран Шенгенского пространства, уже не так оперативно выдает визы. Если раньше срок составлял две-три недели, то сейчас с момента подачи документов до получения шенгена проходит около месяца.

Кроме того, сроки рассмотрения документов с трех до пяти недель увеличили в визовых центрах Франции. По данным источника, это произошло из-за отказа страны признавать пятилетние загранпаспорта россиян.

Тем временем Италия заявила, что документы на визы будут рассматривать от 40 дней, как и перед летним сезоном 2024 года. Не исключено, что в 2025 году на летнем пике сроки достигнут и 60 дней, указано в материале.

В марте глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Европейского союза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил это переживаниями о безопасности и заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа».

