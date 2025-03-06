В Европе призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Delfi: Глава МВД Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу шенгена россиянам

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Его комментарий приводит Delfi.

По словам министра, это влияет на повседневную работу органов безопасности как на российско-латвийской границе, так и внутри государства. Козловскис заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа», в том числе «пропагандистскими попытками повлиять на общественное мнение и поджогом музея оккупации».

Поэтому глава ведомства подчеркнул, что государства-члены ЕС должны «всерьез осознать опасность и отказаться от такой услуги».

Министр напомнил, что Рига перестала выдавать шенген и запретила въезд гражданам России в страну без веских причин после начала спецоперации на Украине в начале 2022 года.

Ранее авиакомпания Ryanair перестала пускать россиян на рейсы в другую прибалтийскую страну, Эстонию. Сотрудники перевозчика ссылались на некий «новый запрет» правительства государства. При этом на сайте при бронировании билета ничего об этом не говорилось.