Европейская авиакомпания отказалась пускать россиян на рейс в Эстонию

Авиакомпания Ryanair отказалась пускать россиян в Эстонию из-за нового запрета

Ирландская авиакомпания Ryanair отказалась пускать россиян на рейс в Эстонию из-за нового запрета. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам сотрудников европейского перевозчика, недавно вышел закон, запрещающий гражданам России использовать прибалтийскую страну для пересечения границы.

О нововведении россиянин Дмитрий Яценко узнал уже при проверке визы в аэропорту Дублина. Менеджер в авиагавани заявила, что «он не может лететь на этом самолете».

«Она начала говорить, что это из-за конфликта Украины и России, санкций, — пояснил собеседник издания. — Чтобы получить более подробную информацию, нужно связываться с МИД Эстонии и России».

Работница воздушной гавани показала соотечественнику документ, на котором было написано про новый запрет. Однако она не разрешила сфотографировать бумагу и сразу же ее убрала.

Мужчина подчеркнул, что при оформлении онлайн-билетов на сайте никаких данных об этом законе не было.

Ранее свыше 20 российских путешественников отказались пускать в Молдавию. По словам одной из пострадавших, во время паспортного контроля ее забрали на допрос, после которого выдали письменный отказ на въезд. В ходе разговора задавали классические вопросы о причинах и сроках пребывания в стране.