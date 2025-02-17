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17:40, 17 февраля 2025Путешествия

Европейская авиакомпания отказалась пускать россиян на рейс в Эстонию

Авиакомпания Ryanair отказалась пускать россиян в Эстонию из-за нового запрета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Harald Dostal / Globallookpress.com

Ирландская авиакомпания Ryanair отказалась пускать россиян на рейс в Эстонию из-за нового запрета. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам сотрудников европейского перевозчика, недавно вышел закон, запрещающий гражданам России использовать прибалтийскую страну для пересечения границы.

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О нововведении россиянин Дмитрий Яценко узнал уже при проверке визы в аэропорту Дублина. Менеджер в авиагавани заявила, что «он не может лететь на этом самолете».

«Она начала говорить, что это из-за конфликта Украины и России, санкций, — пояснил собеседник издания. — Чтобы получить более подробную информацию, нужно связываться с МИД Эстонии и России».

Работница воздушной гавани показала соотечественнику документ, на котором было написано про новый запрет. Однако она не разрешила сфотографировать бумагу и сразу же ее убрала.

Мужчина подчеркнул, что при оформлении онлайн-билетов на сайте никаких данных об этом законе не было.

Ранее свыше 20 российских путешественников отказались пускать в Молдавию. По словам одной из пострадавших, во время паспортного контроля ее забрали на допрос, после которого выдали письменный отказ на въезд. В ходе разговора задавали классические вопросы о причинах и сроках пребывания в стране.

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