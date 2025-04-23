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13:43, 23 апреля 2025Путешествия

Франция перестала давать шенген россиянам с одним типом загранпаспорта

«Турдом»: Франция перестала давать шенген россиянам с пятилетними паспортами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Франция перестала выдавать шенгенскую визу россиянам с пятилетним загранпаспортом. О том, что туристы с этим типом документа теперь не могут подаваться в визовый центр (ВЦ), рассказали в «Турдоме».

Информацию об этом сообщили не одни только заявители, но и неофициально подтвердили в визовом центре Франции. Уточняется, что теперь шенген будут давать только россиянам с биометрическими паспортами.

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При этом, по данным Telegram-канала о визах, пятилетние паспорта, которые были отданы в ВЦ европейской страны сегодня, вернут заявителям.

В марте глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Европейского союза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил это переживаниями о безопасности и заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа».

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