Назван лучший город Европы с дешевым алкоголем и вечеринками

Nss Magazine: Лучшим городом для дешевых вечеринок в Европе оказалась Прага

Лучшим городом Европы с дешевым алкоголем и яркими вечеринками назвали Прагу. Об этом сообщает Nss Magazine со ссылкой на исследование онлайн-игровой платформы Casinova.

Аналитики объяснили, что напитки в столице Чехии стоят в среднем 2,6 доллара, а наличие 266 ночных заведений, расположенных на 496 квадратных километрах, обеспечивает путешественников широким выбором вечеринок.

На втором месте оказался город Пловдив в Болгарии. Стоимость еды здесь в среднем составляет 8,69 доллара, а напитка — 2,9 доллара. «Даже при наличии всего 16 заведений компактная городская планировка — 101,98 квадратных километра — позволяет в полной мере насладиться ночной жизнью в более уединенной обстановке», — отметили эксперты.

Третью позицию в списке занял Мадрид, в котором специалисты насчитали около 360 ночных заведений, однако цены здесь выше. «Средняя стоимость еды составляет 16,17 доллара, а напитков — 3,77 доллара, но очарование столицы Испании остается неоспоримым», — говорится в исследовании.

Также в рейтинг попали Будапешт, Варшава, Загреб, Порту, Лиссабон, Бухарест и Дубровник. Эксперты отметили, что при анализе данных учитывали среднюю стоимость еды и напитков, часы работы заведений, количество баров и клубов, а также индекс безопасности в городах.

В 2024 году жители популярного курорта в Испании пожаловались на британских туристов. Они отметили, что устали от путешественников, которые развратничают в людных местах и справляют нужду на улицах. Более того, из-за наплыва туристов на курорте увеличился оборот наркотиков.