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13:10, 15 июля 2025Бывший СССР

В Евросоюзе захотели отменить безвизовый режим с Грузией

ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Чиновники Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в качестве ответной меры на подавление протестов в республике. Об этом сообщает издание Politico, слова которого передает РИА Новости.

«Дипломаты Евросоюза (...) обсудят планы по отмене безвизового режима с Грузией в знак протеста против разгона правящей партией мирных митингов», — пишет издание, отмечая, что протесты являются одной из возможных мер Евросоюза по оказанию давления на Грузию.

Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия рискует на долгое время потерять шанс стать членом ЕС. Европейский дипломат добавил, что 23 июня на заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, возможно, будут обсуждаться вопросы, касающиеся Грузии.

Среди них, в частности, дезинформация, направленная против ЕС, возможность введения санкций и судьба безвизового режима с республикой.

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