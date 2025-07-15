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13:14, 15 июля 2025Мир

В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Трампа

Песков: Путин может сам прокомментировать слова Трампа о России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может сам прокомментировать слова своего американского коллеги Дональда Трампа о России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это [заявление Трампа] обязательно прокомментирует», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков призвал дождаться решения президента относительно его намерения высказываться о словах главы Белого дома.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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