В Раде раскрыли личность выдвинувшего Свириденко на пост премьера Украины

Депутат Рады Скороход: Свириденко на пост премьера Украины выдвинул Ермак

Кандидатуру первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны выдвинул глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Свириденко — любимица Ермака. Мы должны понимать, что если ее выбрал Андрей Борисович Ермак, то она будет премьер-министром. Хотим мы этого или не хотим, за нее проголосуют», — объяснила парламентарий.

Нардеп также высказала мнение, что Свириденко «недотягивает» для назначения премьером Украины. По словам Скороход, у первого вице-премьера отсутствует необходимый профессионализм. Депутат добавила, что по этой причине не поддержит ее кандидатуру.

14 июля Владимир Зеленский встретился со Свириденко. Он предложил ей возглавить правительство страны.