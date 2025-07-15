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13:05, 15 июля 2025Россия

В России высказались о возможных ударах Украины вглубь страны

Депутат ГД Соболев о возможных ударах ATACMS вглубь РФ: Средства ПВО справятся
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) справятся с возможными ударами Украины вглубь страны ракетами ATACMS. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, его слова приводит RTVI.

По мнению парламентария, члена Госдумы по оборонному комитету, чуть более сложной задачей для ПВО станут возможные удары ракетами Taurus, однако и эту задачу российские военные смогут решить.

«Так, я думаю, мы справимся», — высказался он.

Как сообщалось ранее, в СМИ появились данные, что американский лидер может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, поручив в том числе осуществить поставки этого оружия на нужды Вооруженных сил Украины, которые на данный момент имеют 18 таких ракет.

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