В России задержали иностранцев по подозрению в помощи террористам

ФСБ: В Хабаровске двое иностранцев переводили деньги террористам

В Хабаровске сотрудниками ФСБ были задержаны двое иностранцев по подозрению в финансировании организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Подозреваемые переводили денежные средства в пользу организации с целью содействия ее террористической деятельности. Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли у иностранных граждан банковские карты и устройства связи, с помощью которых велась переписка с участниками группировки. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в Омске к 17 годам колонии приговорили пособника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Как установил суд, задержанный, будучи выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, вместе с соратником вступил в контакт с международными террористами.