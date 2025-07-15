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07:50, 15 июля 2025Силовые структуры

В России задержали иностранцев по подозрению в помощи террористам

ФСБ: В Хабаровске двое иностранцев переводили деньги террористам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Хабаровске сотрудниками ФСБ были задержаны двое иностранцев по подозрению в финансировании организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Подозреваемые переводили денежные средства в пользу организации с целью содействия ее террористической деятельности. Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли у иностранных граждан банковские карты и устройства связи, с помощью которых велась переписка с участниками группировки. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в Омске к 17 годам колонии приговорили пособника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Как установил суд, задержанный, будучи выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, вместе с соратником вступил в контакт с международными террористами.

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