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20:42, 15 июля 2025Ценности

В сети появились снимки 49-летней Риз Уизерспун в купальнике без фотошопа

Актрису Риз Уизерспун сняли в купальнике на яхте с возлюбленным в Сен-Тропе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В сети появились снимки американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун в бикини без фотошопа. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

49-летнюю знаменитость сняли во время отдыха на яхте в Сен-Тропе с возлюбленным — 57-летним немецким финансистом Оливером Хаарманном. Она предстала перед камерой в белом слитном купальнике с открытой спиной и глубоким декольте. Избранник звезды был в синих шортах.

При этом на фото попало, как влюбленные целовались и обнимались.

Ранее в июле в сети появились снимки 46-летней актрисы Кейт Хадсон в бикини без фотошопа.

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