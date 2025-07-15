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14:41, 15 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО появился российский «Странник»

РГ: В зоне СВО появился проходящий апробацию российский беспилотник «Странник»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Komandante Robotics

В зоне специальной военной операции (СВО) появился проходящий апробацию российский наземный беспилотник «Странник». Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

В публикации отмечается, что дальнобойная роботизированная платформа, изготовленная компанией Komandante, предназначена для дистанционного минирования, эвакуации раненых и доставки грузов.

Особенностью дрона является возможность связи через спутник. Управление аппаратом осуществляется через планшет. В зависимости от емкости батареи беспилотник может проходить от 15 до 30 километров. Скорость 56-килограммового дрона — около 20 километров в час.

Ранее официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов сообщил, что первую в России дальнобойную роботизированную платформу «Странник» начнут применять в зоне СВО в июле.

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