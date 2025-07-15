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20:02, 15 июля 2025Путешествия

Женщина отправилась в поход в Европе и была изнасилована двумя мужчинами

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Туристка отправилась в Рудные горы в Европе и стала жертвой сексуального насилия. Об этом сообщает издание Bild.

В воскресенье, 13 июля, во время похода женщина посетила смотровую башню Глюкауф в городе Эльсниц, Германия. Затем около 22:20 она отправилась по тропе через лес и заметила двух мужчин, следивших за ней. Вскоре они догнали ее и изнасиловали.

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Около 23:15 путешественнице удалось связаться со своим знакомым и сообщить о состоянии, ее отвезли в больницу. Той же ночью женщина обратилась в полицию и рассказала, что насильники были крепкого телосложения, разговаривали на немецком, а у одного были длинные волосы. Поиски преступников продолжаются.

Ранее женщина отправилась на пляж в День независимости США и была изнасилована на глазах у свидетелей. Она сообщила, что очевидцы вместо помощи снимали ее на видео.

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