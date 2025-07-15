Опубликованы фотографии поврежденной после падения дрона квартиры в Воронеже

Жители Воронежа показали состояние своей квартиры после падения обломков беспилотника. Снятые ими кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

В ночь на 15 июля над Воронежской областью было сбито 12 беспилотников, под ударом оказался и областной центр, где несколько человек получили ранения вследствие падения обломков.

На одной из фотографий видно выбитое окно. На другом снимке показан умывальник со следами крови — вероятно, жильцов, пострадавших при налете.

Тем временем в 8:14 мск власти региона отменили режим опасности атаки БПЛА. Он продлился чуть менее шести часов.

Еще одним атакованным в ночь на 15 июля регионом России стала Липецкая область. Там один из беспилотников упал в промзоне в Ельце. В этом городе расположены несколько предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом.