Российская блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала новое откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в крошечном бюстгальтере от бикини с пестрым принтом и тонкими завязками. При этом инфлюэнсерша отказалась от макияжа на время съемки и собрала волосы в два высоких хвоста.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева показала откровенное видео из деревни. Тогда инфлюэнсерша снялась для ролика в белых трусах и прозрачной майке. При этом телезвезда не стала надевать под второе изделие бюстгальтер.