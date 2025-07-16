Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:50, 16 июля 2025Ценности

Анастасия Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини

Российская блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала новое откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в крошечном бюстгальтере от бикини с пестрым принтом и тонкими завязками. При этом инфлюэнсерша отказалась от макияжа на время съемки и собрала волосы в два высоких хвоста.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева показала откровенное видео из деревни. Тогда инфлюэнсерша снялась для ролика в белых трусах и прозрачной майке. При этом телезвезда не стала надевать под второе изделие бюстгальтер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

    Одна страна отказалась передавать Украине американские ракеты

    Армия США испытала Typhon

    Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне

    Российский студент выстрелил в глаз пристававшему к нему на улице юноше

    В Раде объяснили заявления Зеленского о ракетных ударах по России

    Анастасия Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини

    Беспилотник ВСУ с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сняли на видео

    Россиянам раскрыли способы продать квартиру дороже

    Зеленский выдвинул первое требование новому правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости