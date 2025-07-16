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10:53, 16 июля 2025Бывший СССР

Бизнесмену Карапетяну предъявили новое обвинение

Арестованному в Армении Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Следователи предъявили арестованному в Армении российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

«На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», — отметила команда Карапетяна.

Авторы заявления подчеркивают, что считают это обвинение частью политического преследования со стороны армянских властей.

17 июня дома у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта премьера Никола Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.

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