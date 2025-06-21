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15:54, 21 июня 2025Интернет и СМИ

Армению обвинили в диктатуре из-за ареста Карапетяна

Журналист Лейрос: Армения становится все больше диктаторской
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Армения становится все больше диктаторской по мере налаживания альянсов с Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Таким образом бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос прокомментировал обвинения властей в адрес главы российской кампании «Ташир» Самвела Карапетяна, его слова передает RT.

«Можно сказать, что Армения по мере налаживания альянсов с Западом, в частности, с ЕС и НАТО, становится все более и более авторитарной, диктаторской. И это отражается в подходе властей, которые подвергают преследованию своих якобы врагов внутри страны или лидеров оппозиции», — отметил журналист.

По словам Лейроса, страны Запада «тоже наращивают тоталитарные меры против оппонентов».

19 июня адвокат Карапетяна Лиана Гаспарян заявила, что бизнесмен находится в следственном изоляторе «Армавир» в Армении и сохраняет позитивный настрой.

17 июня дома у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта премьера Никола Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.

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