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18:48, 16 июля 2025Ценности

Дизайнер выиграла суд на 3 миллиарда рублей за испорченные после пожара наряды

Дизайнер Рим Акра выиграла суд на 3 миллиарда рублей после пожара
Екатерина Ештокина

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for AAFA American Image Awards

Американский дизайнер ливанского происхождения Рим Акра, которой принадлежит одноименный бренд свадебных платьев, выиграла суд на внушительную компенсацию за испорченные после пожара наряды. Соответствующий материал публикует New York Post.

Проблемного застройщика Chetrit Group, по вине которого в 2014 году возникло возгорание в здании, где находился свадебный салон, обязали выплатить модельеру 38,7 миллиона долларов (почти 3 миллиарда рублей).

Так, Акра заявила суду, что вследствие образовавшегося густого дымового облака и запаха копоти более 2000 платьев и тканей стали непригодны к использованию. Кроме того, согласно документам, дизайнер также лишилась исторических образцов, сотни пар обуви, дорогой импортной вышивки ручной работы, эксклюзивных фат, аксессуаров и винтажных платьев.

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Известно, что среди клиентов бренда Reem Acra такие знаменитости, как певицы Тейлор Свифт, Бейонсе, актриса Оливия Уайлд, а также первые леди Мелания Трамп и Джилл Байден.

Несмотря на решение суда, застройщик еще не выплатил компенсацию, сославшись на «проблемы со множеством кредиторов значительным объемом судебных разбирательств по взысканию задолженностей». При этом основатель данной компании Джозеф Шетрит комментарии давать отказался.

В апреле непристойный наряд популярной телезвезды в суде вызвал споры в сети. Американская телеведущая Габби Уинди выбрала для собственной свадебной церемонии в здании суда белое платье длины мини, верх которого состоял из прозрачной водолазки, а низ — из юбки с объемными оборками.

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