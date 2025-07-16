Дочь Джуда Лоу задрала платье на новом фото и показала обнаженные ягодицы

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу поделилась откровенным снимком. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя наследница артиста предстала на размещенном кадре в оранжевом платье с открытой спиной и боковым разрезом. Во время позирования девушка повернулась к камере спиной, задрала низ изделия и продемонстрировала обнаженные ягодицы. На ней также были бежевые туфли с желтыми перьями.

Кроме того, Лоу опубликовала фото, на которых похвасталась фигурой в блестящих шортах и облегающей майке без бюстгальтера. Также она примерила ультракороткую мини-юбку и футболку с абстрактным принтом.

Ранее дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко похвасталась мускулами на фото в купальнике.

