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19:14, 8 июля 2025Ценности

Дочь актрисы Марии Шукшиной похвасталась мускулами на фото в бикини

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко снялась в ярко-розовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna__shukshina

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко похвасталась мускулами на фото в купальнике. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной снялась, стоя в водоеме. Она предстала перед камерой в ярко-розовом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах.

Также Трегубенко показала на фото декольте крупным планом, запечатлев, как посылает воздушный поцелуй.

В сентябре 2023 года стало известно, что Трегубенко отобрала у Федосеевой-Шукшиной квартиру и перестала выходить на связь. По словам народной артистки, она переписала жилье на внучку по ошибке.

Прежде Анну Трегубенко уже обвиняли в мошенничестве с недвижимостью бабушки. Как тогда утверждалось, она незаконно продала принадлежавшую Федосеевой-Шукшиной квартиру в центре Санкт-Петербурга. Недвижимость была реализована без ведома знаменитости. Сумма сделки составила семь миллионов рублей.

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