Эксперт оценил вероятность передачи Украине ракет Tomahawk

Эксперт Михайловский: Передача Киеву ракет Tomahawk станет началом ядерной войны

Передача Киеву американских ракет Tomahawk, способных бить по Москве, станет началом ядерной войны. Вероятность поставок Украине дальнобойных снарядов оценил в интервью для «Комсомольской правды» военный эксперт Александр Михайловский.

«Это моментальное начало ядерной войны. Все в НАТО это прекрасно понимают. Потому никогда "Томагавки" в сторону России не полетят. Иначе — ответная реакция со стороны России», — рассказал военный аналитик.

Он отметил, что американские ракеты способны преодолевать расстояние в 2-2,5 тысячи километров и являются аналогами российских крылатых ракет «Калибр».

Ранее в американской прессе рассказали, что президент США Дональд Трамп может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Отмечалось, что Вашингтон также якобы рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk.