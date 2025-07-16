Эксперт оценил вероятность удара ВСУ по Крымскому мосту

Эксперт Дандыкин назвал возможным удар ВСУ по Крымскому мосту ракетами ATACMS

Киев может нанести удар по Крымскому мосту с помощью американских ракет ATACMS с дальностью 300 километров, если будет принято такое решение. Вероятность атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект оценил в интервью с News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«[ATACMS] — это ракеты баллистического типа, которые стреляют где-то на 300 километров. (...) Если ВСУ попытаются ударить, то у них есть маниакальная идея попасть по Крымскому мосту», — заявил специалист по вооруженным конфликтам.

При этом он выразил сомнение, что украинские военные смогут эффективно использовать эти ракеты для удара по Москве или Санкт-Петербургу, потому что их сможет перехватить российские системы противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт Сергей Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» напомнил, что американский президент Дональд Трамп вычеркнул ракеты Tomahawk, способные долетать до Москвы и Питера, из списка для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эксперт предположил, что такое решение лидера США связано с нежеланием начинать боевые действия с Россией.