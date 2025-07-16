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11:31, 16 июля 2025Экономика

Индекс российских гособлигаций поднялся до максимума с 14 марта 2024 года

Индекс гособлигаций РФ поднялся выше 117 пунктов впервые с 14 марта 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В среду, 16 июля, индекс государственных облигаций России (ОФЗ) на Московской бирже поднялся выше 117 пунктов впервые с 14 марта 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:17 по московскому времени котировки ОФЗ достигли отметки в 117,08 пункта. Столь высоких значений не фиксировалось на протяжении почти полутора лет. К тому моменту котировки росли к уровню закрытия предыдущей торговой сессии на 0,63 процента.

Наибольшую доходность в 14,89-15,71 процента годовых демонстрировали самые короткие выпуски — до года. Годовые ценные бумаги торговались с показателем в 14,68 процента, а двухлетние облигации — в 14,33 процента.

Индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI) представляет собой основной индикатор рынка российских долговых обязательств. В его состав входят наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией (средневзвешенным сроком потока платежей) более одного года. Индекс рассчитывается по методам совокупного дохода и чистых цен. К середине июля 2025 года он включал 26 гособлигаций.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин рекомендовал россиянам рассмотреть вариант с вложением денег в рынок облигаций. В настоящее время, отмечал он, доходность по ним мало отличается от ставок по основным банковским вкладам. Помимо этого, облигации можно продавать в любое время без потери доходности. Сейчас, по словам эксперта, — подходящее время для приобретения этих ценных бумаг, так как в скором времени они начнут расти в цене.

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