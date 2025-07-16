Итальянский министр попал в скандал из-за поступка жены-украинки

Итальянский министр Урсо извинился за поступок жены-украинки в аэропорту Рима

Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо принес извинения за поведение жены-украинки в римском аэропорту Фьюмичино. Об этом сообщает газета Repubblica.

В соцсетях появилось видео, снятое актером Лукой Дзингаретти, на котором видно, как женщина проходит без очереди при сдаче багажа. При этом сопровождающая ее охрана просит других пассажиров расступиться. Как отмечает газета, ролик вызвал возмущение пользователей.

Впоследствии выяснилось, что на видео запечатлена супруга Урсо — уроженка Украины Ольга Сохненко. Министр, комментируя поступок жены, заявил, что сожалеет о произошедшем. «Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком», — сказал он.