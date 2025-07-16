Китайские автоконцерны серьезно изменили свою ценовую политику в России

Autonews: Haval, Chery и Wey отказались от скидок на ряд своих моделей в России

Ряд автопроизводителей, представленных на российском рынке (в основном — китайские), серьезно изменили свою ценовую политику в июле. О значительных изменениях в ценообразовании сообщает портал Autonews со ссылкой на результаты собственного анализа.

Пойти по пути отмены большинства скидочных акций решило, в частности, руководство Haval. Вместо дополнительных дисконтов компания снизила прайс-лист на ряд своих моделей. Из-за этого цены на большинство машин бренда в России остались без изменений. Речь идет о F7, 7x, Dargo, Dargo Х, H7 и H3. Исключениями стали самые доступные кроссоверы марки — Jolion и M6, розничная стоимость которых увеличилась на 20-50 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. А вот во внедорожной линейке бренда заметно подешевели модели H5 и H9. В зависимости от модификации их стоимость сократилась на 50-200 тысяч рублей.

Компания Chery отменила скидки сразу на три своих кроссовера. Речь идет о машинах Tiggo 8 Pro Max 2024 года выпуска, Tiggo 7L и Chery 4. Однако на фоне одновременной отмены скидок розничная стоимость этих моделей также осталась без изменений. В настоящее время цена подобных автомобилей в России по-прежнему составляет 2,22-3,72 миллиона рублей в зависимости от модели и уровня технической оснащенности. Концерн Wey, в свою очередь, решил отменить дисконт на свой кроссовер 07 и сократил скидку на минивэн 80. Теперь их стоимость составляет примерно 7 миллионов и 6,9 миллиона (с учетом дисконта в 300 тысяч) соответственно.

Введение значительных скидок на китайские машины в 2025 году было во многом обусловлено значительными масштабами затоваривания на российском авторынке. Так, в начале января объемы автостоков в России оценивались в рекордные 600 тысяч штук. Источник РБК тогда и вовсе говорил о запредельных 700 тысячах пылящихся машин. Ближе к середине февраля объем стоков опустился примерно до 500 тысяч. К настоящему же времени стоки подсдулись еще примерно на 50-70 тысяч, отмечал глава департамента новых авто компании «Рольф» Николай Иванов.

Однако, несмотря на увеличение продаж в последнее время, говорить о серьезном прогрессе в вопросе избавления от пылящихся складских запасов пока еще рано, полагает глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. На внутренний рынок, отметил эксперт, все еще поступает значительное число новых автомобилей, тогда как спрос оставляет желать лучшего на фоне снижения доступности автозаймов и регулярного повышения утильсбора. На этом фоне концерны могут пересмотреть свою ценовую политику в сторону снижения, но при этом отказаться от действовавших до недавнего времени внушительных скидок, не исключают аналитики. В противном случае китайские концерны могут столкнуться с еще большим падением рентабельности своего бизнеса в России.