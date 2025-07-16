Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

Сиквел «Питер FM» под названием «Питер, любовь моя» начнут снимать в 2026 году

Съемки продолжения культового российского фильма «Питер FM» начнутся весной следующего года. Об этом продюсер картины Игорь Толстунов сообщил в интервью ТАСС.

По словам одного из создателей сиквела, проект получил рабочее название «Питер, любовь моя».

«Героям оригинальной картины мы придумали драматургию, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты и не родители, но сыграют важную роль в их судьбе», заявил продюсер.

Фильм поставит режиссер Полина Кондратьева, а сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер. Известно, что персонажи Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой, которые играли главные роли в оригинальной картине 2006 года, также появятся в продолжении.

Ранее стало известно, что народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли в оригинальном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», раскритиковала идею создания ремейка.