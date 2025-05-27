Звезда «Операции "Ы"» отреагировала на готовящийся ремейк

Актриса Наталья Селезнева раскритиковала будущий ремейк «Операции "Ы"» на ТНТ

Народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли в оригинальном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», раскритиковала идею создания ремейка. Об этом она сообщила в интервью порталу «Абзац».

Исполнительница роли студентки Лиды в культовой советской комедии назвала готовящуюся новую версию фильма от телеканала ТНТ бредом.

«Это какой-то бред и абсолютно несерьезно. Больше мне нечего по этому поводу сказать», — заявила она.

Новая картина про приключения Шурика будет новогодним ремейком. Сообщается, что, по сюжету, любимый всеми персонаж окажется во вселенной американского фильма «Форрест Гамп». Представители ТНТ назвали проект «свежим взглядом на ностальгию». Известно также, что в съемках принимает участие Филипп Киркоров.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Любовь и голуби» раскритиковала пародию на картину с Киркоровым.