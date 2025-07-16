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12:08, 16 июля 2025Россия

Минобороны отчиталось о боях возле города в Николаевской области

Минобороны: ВС России продвинулись возле города Очаков в Николаевской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение возле города Очаков в Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, отметили в министерстве, подразделения группировки войск Днепр продвинулись в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области.

За сутки российским войскам удалось уничтожить до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов с боеприпасами, склад с материальными средствами и 12 автомобилей.

Ранее удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по расположению морпехов украинских войск попал на видео. Удар был нанесен по пункту временной дислокации в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области.

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